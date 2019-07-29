Незаконный митинг в Москве оказался постановкой провокаторов — расследование РЕН ТВ

Телеканал РЕН ТВ провел расследование и выяснил, кто организовал и кто управлял протестных акцией в Москве. Документальный фильм «Изображая жертву» о массовых протестах в Столице вышел в эфире в понедельник вечером.

Несанкционированный митинг в прошедшие выходные завершился в Москве массовыми беспорядками.

Документальная лента РЕН ТВ «Изображая жертву» показала, что протесты были хорошо организованы и скоординированы - колонны людей возглавляли раздающие команды молодые люди, которых кураторы направляли посредством соцсетей и мессенджеров. Именно они давали указания, когда провоцировать столкновения с силовиками и устраивать беспорядки.

В фильме приводятся факты о лидерах протестов и кадры встреч оппозиционных политиков с представителями американской и шведской разведслужб. Из приведенных в фильме доводов можно сделать вывод, что совсем немногие из посетивших на акцию людей вышли туда, следуя за «идеей».

РЕН ТВ также доказал, что несостоявшиеся муниципальные депутаты и не хотели честно собирать подписи.