Память Ходорковского о трагедии в ЦАР оказалась короче его счетов

Спустя год после убийства трех россиян в Центральноафриканской Республике местная генпрокуратура решила приостановить расследование уголовного дела. Об этом сообщает издание Letsunami.net. Предварительные выводы правоохранителей ЦАР говорят о том, что к гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева причастна неизвестная тяжеловооруженная банда.

«Направлялись в Декоа для репортажа на борту автомобиля типа пикап 4X4 марки «Митсубиси» и были остановлены бандой тяжеловооруженных неустановленных лиц, которые их трусливо убили и украли часть их вещей», — говорится в официальном документе о выводах расследования.

Из коммюнике, которое силовики ЦАР передали журналистам, следует, что с группой Джемаля расправились в ночь на 30 июля 2018 года около 21:00 на дороге между деревнями Кене и Кпаку. В ближайшее время Генпрокуратура ЦАР обещает обнародовать выводы о приостановке дела в полном объеме. Дальнейший ход расследованию дадут вновь открывшиеся обстоятельства, однако на родине погибших журналистов следователи продолжат работать. Материалы дела СК РФ огласке пока не придает.

Организатор командировки с трагическим финалом спустя год хранит молчание. Проживающий за пределами России олигарх с криминальным прошлым Михаил Ходорковский свернул финансирование проекта «Центр управления расследованиями» (ЦУР) через месяц после убийства россиян.

Именно в рамках ЦУР группа Джемаля отправилась в Африку с целью снять фильм о работе частных военных кампаний. После трагических известий с Черного континента Ходорковский заявил о начале собственного расследования, объявил награду за информацию о преступлении, ожидая получить итоги до конца 2018 года. Новые детали появились раньше объявленного срока, но не у Ходорковского, а у журналистов ФАН, которые опубликовали переписку группы Джемаля.

Заместитель директора Института истории и политики Владимир Шаповалов заметил, что интерес Ходорковского к обстоятельствам гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко продлился примерно две недели, но постепенно тема «независимого расследования» сошла на нет.

«Спустя год мы не слышим от Михаила Борисовича ни одного слова по этому поводу. Сейчас другие цели — борьба с Россией продолжается по разным направлениям. Погибшие год назад люди в настоящей борьбе никакого интереса для него не представляют. Поэтому новые актуальные цели, задачи и сюжеты оттеснили в прошлое обещание вести расследование и держать руку на пульсе данной истории», — заметил Шаповалов.

Чтобы пролить свет на трагедию и помочь следователям Ходорковскому придется ответить на множество неудобных и неприятных вопросов, считает политолог. Но во главе угла для резидента Лондона — собственные меркантильные интересы, к которым погибшие журналисты уже не имеют никакого отношения.

«В ходе этого расследования пришлось бы рассказать всех событиях, которые предшествовали гибели журналистов, и роли господина Ходорковского в них. Я думаю, что для таких людей как Ходорковский, к сожалению, как это не цинично звучит, люди представляют интерес только в том случае, если из этого можно извлечь конкретную политическую или экономическую выгоду. Из журналистов, которые погибли год назад, уже никакой выгоды не извлечешь в настоящий момент, поэтому эту историю Михаил Борисович и забыл», — резюмировал Шаповалов.

Предпочитает «не вспоминать» Ходорковский и про обстоятельства вывода из России 51 миллиарда долларов через дочки нефтяной компании «ЮКОС», о чем говорится в майском фильме телекомпании НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Его главный «герой» работу телевизионщиков охарактеризовал с нескрываемым пренебрежением.

«Мне глубоко плевать» на данное «псевдорасследование», — заявил Ходорковский в разговоре с РБК.

Не все равно российским правоохранителям. Третьим делом ЮКОС, как и обстоятельствами гибели группы Джемаля, а также убийством мэра Нефтеюганска в 1998 году занимается Следственный комитет РФ. О новых деталях в криминальной истории нефтяной компании ранее сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Речь идет о похищении и отмывании средств, которые утекли на Запад. В карман фигуранта списка Forbes Михаила Ходорковского.