Экс-замдиректор ФСИН Коршунов приговорен судом к семи годам колонии

Бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова суд признал виновным по делу о мошенничестве и отправил в колонию общего режима на семь лет.

«Признать Коршунова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», цитирует судью Гагаринского суда Москвы Алишера Ларина ТАСС.

Коршунову назначен штраф в 900 тысяч рублей. Он фигурирует в одном из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 миллиона — с него взыскана вся сумма причиненного ущерба потерпевшей стороне. Также Коршунов лишен статуса государственного советника 2-го класса.

Другого фигуранта, экс-директора ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН РФ Виталия Морусова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей. Подсудимые не смогут заниматься организационно-хозяйственной деятельностью ближайшие три года.

Коршунова задержали во время отдыха на яхте в октябре 2017 года по обвинению в растрате 160 миллионов рублей. Следователи утверждали о заключении им двух госконтрактов по завышенным ценам.