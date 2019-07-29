Участник незаконного митинга признал вину в нападении на сотрудника ОМОН

Участник прошедшего в Москве 27 июля несогласованного митинга Евгений Коваленко признал вину в нападении на сотрудника ОМОН. Следствие считает, что он бросил в работавшего во время акции правоохранителя «металлический мусорный бак, чем причинил физическую боль и моральный вред».

«Вину в инкриминируемом деянии Коваленко признал. Также его вина подкреплена собранными доказательствами и показаниями свидетелей», — заявил следователь во время заседания в Мещанском районном суде.

Действия Коваленко попадают под статью УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ранее СК направил в суд прошение об аресте Коваленко, незадолго до этого следствие начало уголовное дело против участника митинга. Он арестован на два месяца по решению суда.

Более 200 административных протоколов получили суды Москвы после несанкционированного митинга, по итогам вынесены более десятка арестов и штрафов: всего сообщается о 1074 задержанных нарушителях. Перед митингом глава ГУ МВД РФ по городу Олег Баранов предупреждал, что полиция будет действовать в рамках своих полномочий во время незаконной акции.