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19:38   29 Июля 2019
Россия

Участник незаконного митинга признал вину в нападении на сотрудника ОМОН

Участник незаконного митинга признал вину в нападении на сотрудника ОМОН

Участник прошедшего в Москве 27 июля несогласованного митинга Евгений Коваленко признал вину в нападении на сотрудника ОМОН. Следствие считает, что он бросил в работавшего во время акции правоохранителя «металлический мусорный бак, чем причинил физическую боль и моральный вред».

«Вину в инкриминируемом деянии Коваленко признал. Также его вина подкреплена собранными доказательствами и показаниями свидетелей», — заявил следователь во время заседания в Мещанском районном суде.

Действия Коваленко попадают под статью УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ранее СК направил в суд прошение об аресте Коваленко, незадолго до этого следствие начало уголовное дело против участника митинга. Он арестован на два месяца по решению суда.

Участник незаконного митинга признал вину в нападении на сотрудника ОМОН

Более 200 административных протоколов получили суды Москвы после несанкционированного митинга, по итогам вынесены более десятка арестов и штрафов: всего сообщается о 1074 задержанных нарушителях. Перед митингом глава ГУ МВД РФ по городу Олег Баранов предупреждал, что полиция будет действовать в рамках своих полномочий во время незаконной акции.

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Автор: Тимофей Булочкин
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