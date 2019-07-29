Путин поздравил Ефимову, Чупкова и Рылова с победами на ЧМ в Южной Корее

Глава РФ Владимир Путин поздравил российских пловцов Юлию Ефимову, Антона Чупкова и Евгения Рылова с победой на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнование состоялось в южнокорейском Кванджу.

Как отметил президент в поздравительной телеграмме, спортсмены снова показали свой огромный победный потенциал и в напряженной борьбе с соперниками первые финишировали и заслужили победу.

22-летний Антон Чупков стал лидером на дистанции 200 метров брассом. Он установил новый мировой рекорд - 2 минуты 6,12 секунды. Ефимова в шестой раз стала чемпионкой мира в заплыве на аналогичную дистанцию у женщин. Рылов победил на дистанции 200 метров на спине.