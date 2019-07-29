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 Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию

Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию
19:24   29 Июля 2019
Весь мир

Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию

Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Москва ведут стратегический диалог, который в будущем может охватить вопросы нераспространения ядерного оружия, передает в понедельник РИА Новости.

Госсекретарь выразил надежду, что диалог между Москвой и Вашингтоном охватит вопросы нераспространения. 

«Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения. Надеемся, что Китай присоединится к нам в этом обсуждении. Мы считаем, что сегодня Китай должен быть частью таких договоренностей», — заявил он. 

При этом Помпео выразил надежду, что президент Путин поможет им в этом вопросе. 

Кроме этого, госсекретарь США не стал прогнозировать дату заключения нового ядерного соглашения с Тегераном, отметив, что «не занимается составлением графиков». 

Ранее США усмотрели в российской военной доктрине ядерную угрозу.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #весь мир

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