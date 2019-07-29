Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Москва ведут стратегический диалог, который в будущем может охватить вопросы нераспространения ядерного оружия, передает в понедельник РИА Новости.

Госсекретарь выразил надежду, что диалог между Москвой и Вашингтоном охватит вопросы нераспространения.

«Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения. Надеемся, что Китай присоединится к нам в этом обсуждении. Мы считаем, что сегодня Китай должен быть частью таких договоренностей», — заявил он.

При этом Помпео выразил надежду, что президент Путин поможет им в этом вопросе.

Кроме этого, госсекретарь США не стал прогнозировать дату заключения нового ядерного соглашения с Тегераном, отметив, что «не занимается составлением графиков».

Ранее США усмотрели в российской военной доктрине ядерную угрозу.