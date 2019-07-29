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19:12   29 Июля 2019
Россия

Арестован бывший заместитель мэра Смоленска

Арестован бывший заместитель мэра Смоленска

Экс-заместитель мэра Смоленска арестован по подозрению в получении взятки 1,5 миллиона рублей и мошенничестве, вместе с ним задержаны еще пятеро участников коррупционной схемы.

«В Смоленске арестованы бывший и.о. заместителя главы областного центра по инвестициям и комплексному развитию и ряд других лиц, обвиняемых в коррупционных преступлениях», — сказано в сообщении регионального следственного управления СК РФ.

Всем обвиняемым мерой пресечения выбрано заключение под стражу, одной из обвиняемых вынесен домашний арест.

Уголовное дело возбуждено против замглавы Смоленска по инвестициям и комплексному развитию, директора МУП «Комбинат студенческого питания», начальника отдела потребительского рынка местной администрации и еще трех человек.

Арестован бывший заместитель мэра Смоленска

По версии следствия, с ноября прошлого года по март нынешнего подозреваемые занимались незаконной организацией продуктовых ярмарок и давали взятки экс-чиновнику за покровительство, посредником выступал его брат.

Ранее экс-замглавы Пенсионного фонда России признался в получении взятки размером около 4,5 миллиона рублей — Алексей Иванов написал явку с повинной и дал следствию показания о других лицах, совершивших преступления.

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Автор: Тимофей Булочкин
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