СК просит арестовать участника незаконного митинга 27 июля за нападение на спецназовца

Участника несанкционированного митинга в центре Москвы, который прошел 27 июля, просит арестовать СК. Евгений Коваленко во время несогласованной акции бросил в сотрудников ОМОН мусорный бак. Об этом 29 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы.

По словам собеседника агентства, следственные органы направили в суд ходатайство об аресте Коваленко. Ему вменяется совершение преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Судебное заседание начнется в ближайшее время», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело против против участника митинга, кинувшего мусорный бак в полицейского.

Полицейские вместе с Росгвардией задержали более тысячи человек за участие в незаконной акции, которая прошла в центре столицы в субботу. По данным полиции, на митинг пришли более 3,5 тысяч человек.

Глава столичного УМВД РФ Олег Баранов ранее предупреждал, что полицейские примут все меры для защиты граждан и сохранения общественного порядка. Он также добавил, что организаторов незаконных акций ждут аресты и штрафы.