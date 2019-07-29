Суды получили более 200 административных протоколов на участников незаконных акций 27 июля

Более 200 административных протоколов получили московские суды на участников несанкционированного митинга, прошедшего в Москве в субботу.

Материалы рассматриваются, некоторые уже рассмотрены или отложены. По итогам вынесены более десятка арестов и столько же административных штрафов. В полиции заявили о 1074 задержанных за нарушения на несогласованной акции.

Перед незаконным митингом глава ГУ МВД РФ по городу Олег Баранов предупреждал о принятии полицией «всех необходимых мер» для гарантии безопасности граждан в выходной день и сохранения общественного порядка, сообщалось об угрозе штрафа или ареста организаторов несогласованных мероприятий.

Баранов заявил, что московское МВД взяло несанкционированную акцию под контроль — задержаны нарушители закона и провокаторы беспорядков, угрожавшие жизни и здоровью граждан.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об избиении протестующими полицейского, говорилось о случаях нападений на сотрудников полиции. Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти.