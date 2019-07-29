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 СК просит арестовать участника незаконного митинга 27 июля за нападение на спецназовца

СК просит арестовать участника незаконного митинга 27 июля за нападение на спецназовца
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 Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

18:47   29 Июля 2019
Россия

Суды получили более 200 административных протоколов на участников незаконных акций 27 июля

Суды получили более 200 административных протоколов на участников незаконных акций 27 июля

Более 200 административных протоколов получили московские суды на участников несанкционированного митинга, прошедшего в Москве в субботу.

Материалы рассматриваются, некоторые уже рассмотрены или отложены. По итогам вынесены более десятка арестов и столько же административных штрафов. В полиции заявили о 1074 задержанных за нарушения на несогласованной акции.

Перед незаконным митингом глава ГУ МВД РФ по городу Олег Баранов предупреждал о принятии полицией «всех необходимых мер» для гарантии безопасности граждан в выходной день и сохранения общественного порядка, сообщалось об угрозе штрафа или ареста организаторов несогласованных мероприятий.

Более двух сотен административных дел завели на митингующих 27 июля

Баранов заявил, что московское МВД взяло несанкционированную акцию под контроль — задержаны нарушители закона и провокаторы беспорядков, угрожавшие жизни и здоровью граждан.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об избиении протестующими полицейского, говорилось о случаях нападений на сотрудников полиции. Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти. 

Более двух сотен административных дел завели на митингующих 27 июля

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Автор: Тимофей Булочкин
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