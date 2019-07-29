«Юрист» Соболь безнаказанно нарушает законы, прикрываясь малолетней дочерью

На первый взгляд, молодая мать Любовь Соболь, которую задерживают и грозятся запереть за решеткой, лишив возможности видеть 5-летнюю дочь, может вызывать сочувствие у наивных граждан. Однако, те, кто давно знаком со скандальной активностью Соболь в Москве, понимают, что она использует ребенка как щит, пишет «ПолитЭксперт».

Юрист ФБК, которую не зарегистрировали на выборы в МГД из-за подделок подписей избирателей, не живет дома с 16 июля – она ушла «голодать» в Центр сбора подписей, оставив дочку.

Когда Соболь задержали на несогласованном митинге оппозиции 27 июля, она писала в Twitter, что ее нельзя арестовывать по закону, так как у нее есть малолетняя дочь. В качестве подтверждения она выложила фотографию графы «Дети» из паспорта. После составления протокола об административном правонарушении Соболь отпустили.

После Соболь отправилась на акцию на Трубной площади, где ее второй раз за сутки задержали и отвезли в ОВД, но и оттуда вскоре вышла, оставив сидеть в участке тех, кого забрали вместе с ней.

Как отмечает СМИ, Соболь вспоминает о своем материнстве только в контексте задержаний.

А пока Соболь безуспешно пытается сделать политическую карьеру, ребенком занимается отец - антрополог Сергей Мохов, который развлекает дочь как может, слушая с ней «мезенские причитания» (погребальные песни).

Как отмечает СМИ, Соболь почти не бывает дома с начала подписной кампании. Она сама писала в соцсетях, что практически не видит дочь - все время уходит на сбор подписей, встречи с избирателями и волонтерами. По всей видимости, оппозиционная политика ее привлекает куда больше, чем свой ребенок.