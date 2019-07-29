Что стало известно год спустя после гибели российских журналистов в ЦАР

Власти Центральноафриканской Республики опубликовали заявление по делу об убийстве трех российских журналистов — Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко. Правоохранительные органы республики уверены, что на россиян напали бандиты. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

26 июля представители Генпрокуратуры ЦАР огласили результаты расследования и заявили о его приостановлении. В ночь на 30 июля 2018 года, около девяти часов вечера на 24-м километре дороги из Сибюта в Декоа между поселками Кене и Кпаку российских журналистов остановили, убили и ограбили неизвестные.

«Направлялись в Декоа для репортажа на борту автомобиля типа пикап 4X4 марки «Митсубиси» и были остановлены бандой тяжеловооруженных неустановленных лиц, которые их трусливо убили и украли часть их вещей», — говорится в официальном документе о выводах расследования

В ближайшие дни судья огласит выводы по делу в полном объеме и будет ходатайствовать о приостановлении уголовного дела, но в случае появления в деле новой информации оно будет возобновлено. Запросы от СК РФ, направленные в адрес следствия ЦАР, полностью выполнены, однако в связи с продолжающимися следственными мероприятиями СК РФ не придает огласке материалы дела.

Журналисты погибли в Африке выполняя задание Центра Управления Расследований Ходорковкого. Целью поездки заявлялись съемки фильма о деятельности в Центральной Африке якобы ЧВК «Вагнера». При этом в ЦАР официально присутствуют российские военные инструктора — 170 гражданских и пять военных. Они въехали на территорию республики согласно мандату ООН, при этом никакой ЧВК не являются. Журналисты неоднократно общались с этими военными специалистами после получения необходимых разрешений.