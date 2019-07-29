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18:25   29 Июля 2019
Россия

Защитники прав курильщиков помогут подтопленцам, которым отказал в табаке губернатор

Защитники прав курильщиков помогут подтопленцам, которым отказал в табаке губернатор

Исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов взялся помочь пострадавшим от паводка жителям села Угловое, которым ранее в категоричной форме отказал в табаке губернатор Амурской области Василий Орлов. 

«Никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить», — пригрозил губернатор.

Лоскутов возмущен такими советами. 

«Эти избиратели теперь точно знают, какой у них губернатор. Вместо того, чтобы им помогать, он начинает их учить жить», — посетовал он.

Защитники прав курильщиков помогут подтопленцам, которым отказал в табаке губернатор

Губернатор, как считает Лоскутов, в идеале должен помогать тем, кто потерял кров и вещи, независимо от того, какие у них привычки.

«Такая власть — хорошая. Если эта власть начинает тебя учить — говорить: «Не курить!», мол если бы ты бросил курить, то не нуждался бы в этом. И так далее. Эта власть не такая хорошая. И люди, которые услышали это от своего губернатора, вряд ли будут теперь считать его своим», — добавил Лоскутов.

Если губернатор не смог помочь пострадавшим жителям, то им поможет общественное движение. 

 «Если вы пришлете мне адрес, то я этим займусь», — пообещал Лоскутов.

«Политика Сегодня» отправила Лоскутову адрес, где людям не хватает сигарет. 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #паводок #общество #амурская область #василий орлов

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