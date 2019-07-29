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18:14   29 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Украинский дипломат Роман Бессмертный заметил грусть в глазах президента Украины Владимира Зеленского всего через несколько недель после вступления в должность. Зеленский перенасыщен информацией и ему сложно на новом посту, считает он. Политолог Михаил Погребинский, услышав такое заявление, отметил низкий уровень IQ украинского дипломата. 

Директор Киевского центра политических исследований назвал Бессмертного дурачком с низким IQ, передает телеканал «360». Он подчеркнул, что дипломат часто «несет всякую ахинею», припомнив его заявление о том, что Медведчук по собственному желанию прекратил переговоры в Минске. 

«Но при Медведчуке хоть что-то двигалось, а при Бессмертном двигаться не будет ничего. Но проверим. <…> Зеленскому кто-то посоветовал Бессмертного, потому что он уже был участником минских переговоров. Но он недолго там будет», — уверен эксперт. 

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

При этом Погребинский подчеркнул, что у Зеленского действительно уставший взгляд, и только в этом Бессмертный прав. Все дело в том, что украинский лидер не на своем месте, считает киевский эксперт. Он напомнил, что глава Украины сейчас не управляет ни одним ведомством. 

«Абсолютное большинство, 90% чиновников этих ведомств назначены при Порошенко, чтобы воровать. Они успешно делали это пять лет и делились с кем положено. Работала система, коррупционно-административная. Сейчас этого нет», —отметил он. 

Политолог заключил, что президент попал в мир коррупции и пока не понимает, как он работает. Зеленский возмущается, увольняет больших начальников и выгоняет чиновников из зала. 

«Это все реакция человека, который случайно оказался на этом месте и не представляет что делать. Поэтому у него усталые глаза», — заявил он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #зеленский

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