Фильмы режиссера Расторгуева, погибшего в ЦАР по вине Ходорковского, покажут в Москве

Cпецпоказ документальных фильмов режиссера Александра Расторгуева, убитого в ЦАР по вине беглого олигарха Михаила Ходороковского, состоится в кинотеатре «Пионер» в московском Парке Горького 30 июля.

Расторгуев вместе с коллегами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко погиб ровно год назад в Центральноафриканской Республике. В «Пионере» покажут три киноленты режиссера. «Чистый четверг» повествует о жизни российских солдат во время чеченской войны, а «Последний день» — о прошлогодних протестах в Армении. Посетители также увидят незаконченный фильм Расторгуева о матери-одиночке «Прошло три года».

Напомним, 28 июля 2018 года Расторгуев, Джемаль и Радченко приехали в ЦАР по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который до августа минувшего года спонсировал Ходорковский. В ночь на 31 июля все три журналиста были убиты. Они погибли из-за халатной организации поездки в страну, где шел гражданский конфликт. Им не была предоставлена охрана.

Убийство журналистов расследуют соответствующие органы в ЦАР, а также Следственный комитет России.