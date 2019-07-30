Советский разведчик Анатолий Баронин умер на Украине

Ветеран разведки СССР Анатолий Баронин умер на 87-м году жизни. Об этом сообщает служба внешней разведки Украины во вторник, 30 июля. Уточняется, что Баронин скончался накануне.

Он трижды был за границей резидентом внешней разведки. Баронин знаменит тем, что во время работы в Нигерии в 1970-х смог получить данные о лихорадке Эбола, о которой в Советском Союзе никто не знал. Полученные пробирки с зараженной кровью срочно направили спецрейсом «Аэрофлота» в СССР. Немецкий журнал Stern писал, что Баронин — «выдающийся мастер шпионажа».

После он работал в центральном аппарате разведки в Москве. Также был первым замначальника разведки Украины. В 1991 году Баронин уволился в звании полковника.