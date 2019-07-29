Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Что стало известно год спустя после гибели российских журналистов в ЦАР

Что стало известно год спустя после гибели российских журналистов в ЦАР

 СК просит арестовать участника незаконного митинга 27 июля за нападение на спецназовца

СК просит арестовать участника незаконного митинга 27 июля за нападение на спецназовца
Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Египетский консул в Испании напал на жену и дочь

Египетский консул в Испании напал на жену и дочь

 Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

Что стало известно год спустя после гибели российских журналистов в ЦАР

Что стало известно год спустя после гибели российских журналистов в ЦАР

 СК просит арестовать участника незаконного митинга 27 июля за нападение на спецназовца

СК просит арестовать участника незаконного митинга 27 июля за нападение на спецназовца
Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Киевский политолог объяснил, почему у Зеленского погрустнел взгляд

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Египетский консул в Испании напал на жену и дочь

Египетский консул в Испании напал на жену и дочь

 Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

17:46   29 Июля 2019
Россия

Мосгоризбирком отказал в регистрации Яшину из-за поддельных подписей

Мосгоризбирком отказал в регистрации Яшину из-за поддельных подписей

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендует оставить в силе отказ в регистрации оппозиционера Илью Яшина кандидатомна выборы в Мосгордуму по 45-му избирательному округу.

Член МГИК Рима Кузнецова в ходе заседания группы в понедельник заявила, что рекомендует оставить жалобу Яшина без удовлетворения.

Сам Яшин в заседании рабочей группы участия не принимал. Его представитель считает недостоверным заключение почерковедов о фальшивых подписях избирателей, на котором основывается отказ избиркома в регистрации Яшина.

Напомним, главу Красносельского округа сняли с выборов в МГД из-за высокого процента брака в подписных листах (11,4%) и использования административного ресурса в ходе избирательной кампании.

Ранее в понедельник суд арестовал Яшина за организацию несанкционированного митинга в столице на десять суток. Он был задержан в субботу на незаконной акции в столице.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #яшин #мосгоризбирком

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...