Мосгоризбирком отказал в регистрации Яшину из-за поддельных подписей

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендует оставить в силе отказ в регистрации оппозиционера Илью Яшина кандидатомна выборы в Мосгордуму по 45-му избирательному округу.

Член МГИК Рима Кузнецова в ходе заседания группы в понедельник заявила, что рекомендует оставить жалобу Яшина без удовлетворения.

Сам Яшин в заседании рабочей группы участия не принимал. Его представитель считает недостоверным заключение почерковедов о фальшивых подписях избирателей, на котором основывается отказ избиркома в регистрации Яшина.

Напомним, главу Красносельского округа сняли с выборов в МГД из-за высокого процента брака в подписных листах (11,4%) и использования административного ресурса в ходе избирательной кампании.

Ранее в понедельник суд арестовал Яшина за организацию несанкционированного митинга в столице на десять суток. Он был задержан в субботу на незаконной акции в столице.