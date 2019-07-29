Помпео поддержал несанкционированные акции в России

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает свободу выражения мнения по всему миру. Так он прокомментировал протестные акции, которые прошли в воскресенье в Москве. Об этом 29 июля сообщает RT.

«Вы спрашивали до этого про Гонконг, теперь про Россию... Мы всегда поддерживаем свободу выражения мнения, свободу исповедовать веру, свободу [граждан. — RT] жить так, как им кажется правильным», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в несогласованном митинге в центре Москвы участвовали 3,5 тысячи человек. По словам представителей правоохранительных органов, в столице были задержаны более тысячи человек.