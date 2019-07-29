Росавиация готова к переговорам с Украиной по авиасообщению

Росавиация готова к полноформатным переговорам с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами. Об этом заявил глава ведомства Александр Нерадько в понедельник, 29 июля.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с РФ. По словам автора обращения Виктории Темченко, из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями.

«Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов», — подчеркнул глава ведомства.

Темченко заявил, что восстановление авиасообщения отвечает интересам граждан двух стран. Он также добавил, что сейчас переговоров и встреч с украинской стороной по такому вопросу нет.

Киев приостановил авиасообщение с Россией с 25 октября 2015 года. Под санкции попали «Аэрофлот», «Трансаэро», авиакомпания «Якутия», компании группы S7. Все перевозчики летали в ставший российским Крым. С того же дня Москва ввела зеркальные меры против украинских авиакомпаний.