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17:20   29 Июля 2019
Медиа

Ученые показали видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»

Ученые показали видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»

Специалисты Всероссийского НИИ океанографии сняли на видео, как происходил выпуск белух из приморской «китовой тюрьмы» в Охотское море. Ролик предоставили Greenpeace. Он был был обнародован на сайте ВНИРО.

На видео показано, как шесть белух уходят в воду. 

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили из бухты Средняя в естественную среду 27 июня, еще три косатки оказались на воле 16 июля.

Последнюю группу морских животных выпустят до конца лета.

Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о подготовке незаконной продажи из РФ в Китай 13 краснокнижных косаток.

Было возбуждено дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

22 февраля глава РФ Владимир Путин дал поручение ряду ведомств вместе с учеными решить судьбу животных.

В июне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по вопросам «китовой тюрьмы» идет работа, которая нацелена на результат.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #видео #greenpeace #белухи #китовая тюрьма

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