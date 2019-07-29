Ученые показали видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»

Специалисты Всероссийского НИИ океанографии сняли на видео, как происходил выпуск белух из приморской «китовой тюрьмы» в Охотское море. Ролик предоставили Greenpeace. Он был был обнародован на сайте ВНИРО.

На видео показано, как шесть белух уходят в воду.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили из бухты Средняя в естественную среду 27 июня, еще три косатки оказались на воле 16 июля.

Последнюю группу морских животных выпустят до конца лета.

Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после заявления Greenpeace в октябре 2018 года о подготовке незаконной продажи из РФ в Китай 13 краснокнижных косаток.

Было возбуждено дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

22 февраля глава РФ Владимир Путин дал поручение ряду ведомств вместе с учеными решить судьбу животных.

В июне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по вопросам «китовой тюрьмы» идет работа, которая нацелена на результат.