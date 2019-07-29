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 СК завел дело против участника митинга, кинувшего мусорный бак в полицейского

СК завел дело против участника митинга, кинувшего мусорный бак в полицейского
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17:08   29 Июля 2019
Россия

СК завел дело против участника митинга, кинувшего мусорный бак в полицейского

СК завел дело против участника митинга, кинувшего мусорный бак в полицейского

Следственный комитет России завел уголовное дело на участника митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который кинул мусорный бак в бойца Нацгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции в понедельник, 29 июля. 

Подозреваемый, имя которого не называется, сейчас находится в ОВД «Мещанский». По словам собеседника агентства, дело возбудили по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). 

Сторонники Алексея Навального, которым было отказано в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за подделок в подписных листах, организовали незаконный митинг в субботу 27 июля. Представители оппозиции призывали москвичей к беспорядкам, нарушая законодательство РФ.

В преддверии незаконной акции в Москве глава столичного УМВД РФ Олег Баранов предупреждал, что полиция предпримет все необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность граждан и общественный порядок. Он также предупредил об угрозе штрафа или ареста для тех, кто организовывает незаконные акции.

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Автор: Арсений Аскольский
#полиция #нацгвардия

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