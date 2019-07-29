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17:07   29 Июля 2019
Россия

Мосгоризбирком отказал Галяминой в регистрации на выборах из-за липовых подписей

Мосгоризбирком отказал Галяминой в регистрации на выборах из-за липовых подписей

Жалоба независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой по поводу отказа в регистрации необоснованна. К такому выводу пришли члены рабочей группы Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб, передает в понедельник РИА Новости. 

Поводом для отказа в регистрации на выборах стало превышение допустимого количества брака в подписных листах. По российскому законодательству кандидаты не могут быть зарегистрированы, если предоставили более 10% фальсифицированных подписей. Так, 908 подписей за Галямову признаны недействительными, уточнила руководитель рабочей группы Рима Кузнецова во время заседания. 

Кузнецова заявила, что окончательное решение по поводу жалобы независимого кандидата члены комиссии примут на итоговом заседании во вторник. 

Ранее московские полицейские обнаружили в столице «фабрику» по производству липовых подписей в пользу юриста ФБК Любови Соболь. Позже во время проверки документов в Мосгоризбирком выяснилось, что соратницу Навального, а также других оппозиционных кандидатов — Илью Яшина и Дмитрия Гудкова поддержали мертвецы и люди, которых никогда не существовало. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #оппозиция #политика #мосгордума #соболь #галямина

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