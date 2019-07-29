Янкаускас получил 7 суток за подстрекательство к уличным беспорядкам в Москве

Суд в Москве арестовал муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса на 7 суток за организацию несогласованной акции в столице 27 июля. Об аресте он сообщил в Twitter. Сторонника блогера Алексея Навального арестовали за нарушение части 2 статьи 20.2 УК РФ.

Задержание Янкаускаса прошло в ходе протеста в Москве в минувшую субботу. После составления протокола его доставили в ОВД Южное Бутово до понедельника.

Ранее аресту на десять суток подвергся еще один незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин по аналогичной причине.

Сторонники Навального, которым было отказано в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за подделок в подписных листах, пытались надавить на Мосгоризбирком посредством организации незаконных митингов.

Представители оппозиции призывали горожан к беспорядкам, что является нарушением законодательства РФ.