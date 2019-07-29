Египетский консул в Испании напал на жену и дочь

Консул Египта в Испании напал на супругу и дочь в одном из торговых центров в Мадриде. Дипломата доставили в полицию, но не смогли привлечь к ответственности. Об этом пишет интернет-газета eldiario.es в понедельник, 29 июля.

Инцидент произошел 13 июля. Тарек А., которого СМИ называет египетским дипломатом номер два в Испании, напал на жену и 14-летнюю дочь. Сотрудники гражданской гвардии прибыли в ТЦ Xanadu после экстренного сигнала. Консул с супругой сообщили правоохранителям о своем дипломатическом статусе, затем их доставили в полицейское отделение для проверки.

Через некоторое время в полицию прибыли работники египетского посольства, после чего консул покинул участок. Дипломаты также поговорили с его женой. После разговора женщина отказалась подписывать на супруга жалобу. По данным газеты, у полиции не получилось инициировать протокол, предусматривающий задержание, из-за дипломатического иммунитета консула.

По данным полиции, это не первый случай насилия в семье консула Египта.