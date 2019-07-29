Количество деревьев в Петербурге увеличится на треть к 2020 году

Специалисты планируют высадить в Санкт-Петербурге в 2020 году на 15% больше деревьев, чем в текущем. Об этом 29 июля сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на представителя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

По словам начальника отдела учета и контроля за объектами зеленых насаждений общего пользования Ольги Шумиловой, в 2019 году в Петербурге появится больше лип. Она отметила, что эти деревья хорошо адаптированы к городским условиям.

«Также мы посадим клены, рябины, березы, ивы, каштаны, ясени, дубы», – добавила она.

Шумилова подчеркнула, что в 2019 году количество высаженных деревьев увеличится на треть и составит около 12 тысяч. К следующему году эта цифра вырастит примерно на 15%.

Она напомнила, что специалисты, высаживая деревья, исходят из двух факторов — негативное влияние городской среды и адаптация к климату. Шумилова добавила, что в Северной столице на сегодняшний день высаживают 17 пород деревьев.