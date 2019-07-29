Иммунолог рассказал о «псевдоаллергии», которую пациенты путают с аллергией

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что 65% пациентов-«аллергиков» на самом деле страдают от гистамина, вырабатываемого кожными клетками для защиты от паразитов.

Болибок рассказал, что кожные клетки — так называемые «тучные», содержат гистамин, защищающий организм человека от паразитов.

«Иногда после употребления определённых продуктов в кишечнике всасываются вещества, которые имеют способность раздражать эти клетки», — пояснил Болибок изданию News.ru.

Иногда гистамин вырабатывается «впустую» и проявляется на коже сыпью и покраснением. Причиной такой реакции могут стать продукты с высоким содержанием соли азотной кислоты — например, арбузы и дыни. Попав в организм такие нитраты могут превратиться в токсичные нитриты.

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