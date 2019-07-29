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Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

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16:15   29 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Адвокат журналиста Кирилла Вышинского подал апелляцию на решение о продлении его ареста. Об этом 29 июля сообщает РИА Новости. 

По словам Андрея Доманского, апелляция подана через Подольский районный суд в Киевский апелляционный суд. 

«Апелляция подана», — проинформировал он. 

Ранее Подольский районный суд отказал изменить меру пресечения Вышинскому с содержания под стражей на личное поручительство. Арест руководителя РИА Новости Украина был продлен до 19 сентября. В следующий раз заседание по делу Вышинского пройдет 16 сентября. 

Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, а также в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Президент Путин выступил в защиту журналиста и заявил, что Вышинский был арестован «за его прямую профессиональную деятельность». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #вышинский

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