Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Адвокат журналиста Кирилла Вышинского подал апелляцию на решение о продлении его ареста. Об этом 29 июля сообщает РИА Новости.

По словам Андрея Доманского, апелляция подана через Подольский районный суд в Киевский апелляционный суд.

«Апелляция подана», — проинформировал он.

Ранее Подольский районный суд отказал изменить меру пресечения Вышинскому с содержания под стражей на личное поручительство. Арест руководителя РИА Новости Украина был продлен до 19 сентября. В следующий раз заседание по делу Вышинского пройдет 16 сентября.

Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, а также в государственной измене. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Президент Путин выступил в защиту журналиста и заявил, что Вышинский был арестован «за его прямую профессиональную деятельность».