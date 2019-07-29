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Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

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 Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

16:15   29 Июля 2019
Весь мир

Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

Мужчина африканского происхождения столкнул восьмилетнего мальчика и его маму на пути перед поездом во Франкфурте, в результате ребенок погиб. Мужчина задержан, сообщили в полиции. Инцидент произошел утром 29 июля.

По словам свидетелей случившегося, мужчина в темной одежде столкнул ребенка под поезд. На место ЧП прибыли полицейские и пожарные, машины скорой помощи и вертолет. Отмечается, что некоторым людям, увидевшим произошедшее, потребовалась медпомощь.

По неподтвержденным данным, 40-летний мужчина пытался столкнуть с платформы еще одного человека. Сейчас несколько путей перекрыты,возможны задержки или отмены поездов. Мотивы преступника выясняются.

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Автор: Арсений Аскольский
#германия #чп #поезд #франкфурт

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