Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

Мужчина африканского происхождения столкнул восьмилетнего мальчика и его маму на пути перед поездом во Франкфурте, в результате ребенок погиб. Мужчина задержан, сообщили в полиции. Инцидент произошел утром 29 июля.

По словам свидетелей случившегося, мужчина в темной одежде столкнул ребенка под поезд. На место ЧП прибыли полицейские и пожарные, машины скорой помощи и вертолет. Отмечается, что некоторым людям, увидевшим произошедшее, потребовалась медпомощь.

По неподтвержденным данным, 40-летний мужчина пытался столкнуть с платформы еще одного человека. Сейчас несколько путей перекрыты,возможны задержки или отмены поездов. Мотивы преступника выясняются.