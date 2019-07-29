Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Росавиация готова к переговорам с Украиной по авиасообщению

Росавиация готова к переговорам с Украиной по авиасообщению

 Ученые показали видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»

Ученые показали видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»
Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Египетский консул в Испании напал на жену и дочь

Египетский консул в Испании напал на жену и дочь

 Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

Росавиация готова к переговорам с Украиной по авиасообщению

Росавиация готова к переговорам с Украиной по авиасообщению

 Ученые показали видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»

Ученые показали видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»
Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Защита Вышинского обжаловала продление его ареста

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Египетский консул в Испании напал на жену и дочь

Египетский консул в Испании напал на жену и дочь

 Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

Мужчина столкнул под поезд восьмилетнего ребенка и его мать во Франкфурте

16:21   29 Июля 2019
Россия

Две тысячи человек обратились в Подмосковье к врачам из-за укусов клещей

Две тысячи человек обратились в Подмосковье к врачам из-за укусов клещей

В Подмосковье за минувшую неделю почти двум тысячам человек потребовалась медицинская помощь из-за укусов клещей. Об этом проинформировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.

Обращаемость остается на уровне среднемноголетних значений, в единичных случаях медики зафиксировали заражение клещевым боррелиозом, указано на сайте ведомства.

Отмечается, что чаще всего обратившихся укусили при нахождении в деревне, лесу или на дачах. По информации ведомства, в Подмосковье против клещей обработали более 3100 гектаров.

В Роспотребнадзоре добавили, что прививки против клещевого энцефалита сделали более 7 тысяч человек, из них около 2 тысяч детей. Также ведомство предупредило, что клещевым вирусным энцефалитом можно заболеть не только при укусе клеща, но и через сырое козье молоко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #подмосковье #общество #клещи #энцефалит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...