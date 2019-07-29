Две тысячи человек обратились в Подмосковье к врачам из-за укусов клещей

В Подмосковье за минувшую неделю почти двум тысячам человек потребовалась медицинская помощь из-за укусов клещей. Об этом проинформировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.

Обращаемость остается на уровне среднемноголетних значений, в единичных случаях медики зафиксировали заражение клещевым боррелиозом, указано на сайте ведомства.

Отмечается, что чаще всего обратившихся укусили при нахождении в деревне, лесу или на дачах. По информации ведомства, в Подмосковье против клещей обработали более 3100 гектаров.

В Роспотребнадзоре добавили, что прививки против клещевого энцефалита сделали более 7 тысяч человек, из них около 2 тысяч детей. Также ведомство предупредило, что клещевым вирусным энцефалитом можно заболеть не только при укусе клеща, но и через сырое козье молоко.