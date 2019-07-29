Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

Экс-кандидат на выборах в Мосгордуму Илья Яшин арестован на 10 суток: суд признал его виновным в организации несанкционированного митинга.

Приговор муниципальному депутату Яшину выносила судья Дарья Сальникова в Щербинском районном суде Москвы. Он признан виновным по части 2 статьи 20.2 Кодекса административных правонарушений — свою вину не признал, на вопросы судьи отвечать отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

В протоколе сказано, что Яшин совершил призыв в «информационно телекоммуникационной системе «Интернет».

Следствие считает, что Яшин через соцсеть Twitter призывал россиян к несанкционированному митингу в центре Москвы 27 июля. В тот же день мундепа задержали на Трубной площади за призыв продолжать беспорядки. Ранее Яшина сняли с выборов в Мосгордуму из-за бракованных подписей, поданных за его выдвижение.