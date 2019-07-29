Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров введен на территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Бурятии. Об этом сообщает МЧС РФ в понедельник, 29 июля.

Площадь пожаров увеличивается, из-за этого задымления распространяются на другие регионы Сибири и Дальнего Востока. Ранее первый заместитель министра МЧС Александр Чуприян сообщил, что огнем охвачены почти три миллиона гектара тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил об увеличении сил и средств спасателей в зоне тушения пожаров до 15 тысяч человек. По данным «Авиалесоохраны», большая часть из пожаров зарегистрирована в удаленной зоне. Там их вообще не тушат, объясняя это тем, что «прогнозируемые затраты иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб».