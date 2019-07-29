Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории

Серьезное ДТП произошло на северо-западе Черногории. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем и сорвался с трассы. Пострадали более 30 человек.

Об этом 29 июля сообщило национальное телевидение страны.

Авария произошла вблизи ТЭЦ неподалеку от города Плевля. Автобус, ехавший по маршруту Никшич (Черногория) — Врбас (Сербия), слетел с трассы в ночь на понедельник после столкновения с машиной. В салоне находились 37 пассажиров.

Госпитализировано 26 человек. Всего пострадали 32 пассажира. Трое, получившие серьезные травмы, отправлены в Сербию.

После того, как новость о ДТП появилась в СМИ, жители Плевли уже ночью выстроились в очередь перед больницей, чтобы сдать кровь.