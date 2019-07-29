Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев решил дать поручение ведомствам проработать вариант возобновления в Севастополе режима свободной экономической зоны. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым — тот заявил о благотворном влиянии режима СЭЗ на городскую экономику и попросил возобновить его.

«Очевидно, что экономика Севастополя, не говоря уже о социальной сфере, еще сильно отличается от лучших образцов нашей страны. Поэтому, наверное, нужно вернуться к разговору о сохранении и возобновлении соответствующих льгот, давайте, я дам поручение, я прошу вас тогда отработать вместе с министерством экономики и министерством финансов и рядом других ведомств, которые этим занимаются», — ответил главе города Медведев.

С января 2015 года в Крыму начал действовать режим СЭЗ — федеральные единицы, участвующие в программе, могут использовать пониженные тарифы 10 лет после получения статуса участника СЭЗ. Таким образом, для свободных экономических зон установлен тариф на обязательное пенсионное страхование в 6%, на социальное страхование по временной нетрудоспособности или материнству — 1,5%, а на медицинское страхование — 0,1%.

В середине июля врио главы Севастополя Развожаев указом отправил в отставку региональное правительство. Ранее предыдущий губернатор Дмитрий Овсянников ушел с поста градоначальника по собственной инициативе — президент РФ Владимир Путин освободил его от должности.