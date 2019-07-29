Аксенов доложил Медведеву о росте доходов Крыма от туризма

Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с главой Кабмина РФ Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туризма за этот год составили 1,4 миллиарда рублей. Эта цифра на 25% выше показателей прошлого года, отметил он.

По словам Аксенова, главным источником доходов летом является курортный сезон. Прямые налоговые поступления в бюджет составили 1 миллиард и 460 миллионов рублей, уточнил он.

Как отмечалось ранее, с начала текущего года в Крыму отдохнули более 3,3 миллиона туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может стать одним из мировых лидеров по туризму.