Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что освоение средств в рамках национальных проектов в Крыму и Севастополе идет медленно. На совещании по реализации нацпроектов в регионе он призвал местное руководство ускориться и работать эффективнее.

По данным главы правительства, кассовое исполнение нацпроектов сейчас колеблется от 20 до 30% как по Севастополю, так и по Крыму.

«Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки нацпроектов», — подчеркнул Медведев.

Премьер напомнил, что за пять лет со времени присоединения Крыма к России, федеральные власти занимались интеграцией полуострова. Но сейчас работа выходит на качественно иной уровень, благодаря нацпроектам, подчеркнул Медведев

Всего в Севастополе и Крыму реализуется около сотни региональных проектов в рамках нацпроектов федерального уровня. В 2019 году на них выделено почти 13 миллиардов рублей в республике и около четырех миллиардов рублей в Севастополе.