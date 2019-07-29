Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

 Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе

Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах Сибири

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах Сибири

 Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории

Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории
Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

 Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе

Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах Сибири

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах Сибири

 Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории

Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории
15:36   29 Июля 2019
Россия

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что освоение средств в рамках национальных проектов в Крыму и Севастополе идет медленно. На совещании по реализации нацпроектов в регионе он призвал местное руководство ускориться и работать эффективнее.

По данным главы правительства, кассовое исполнение нацпроектов сейчас колеблется от 20 до 30% как по Севастополю, так и по Крыму.

«Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки нацпроектов», — подчеркнул Медведев.

Премьер напомнил, что за пять лет со времени присоединения Крыма к России, федеральные власти занимались интеграцией полуострова. Но сейчас работа выходит на качественно иной уровень, благодаря нацпроектам, подчеркнул Медведев

Всего в Севастополе и Крыму реализуется около сотни региональных проектов в рамках нацпроектов федерального уровня. В 2019 году на них выделено почти 13 миллиардов рублей в республике и около четырех миллиардов рублей в Севастополе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#крым #медведев #нацпроекты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...