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15:28   29 Июля 2019
Россия

Петербурженке заплатят 15 тысяч рублей за падение со стула

Петербурженке заплатят 15 тысяч рублей за падение со стула

Суд Петербурга обязал выплатить банк «ФК Открытие» 15 тысяч рублей петербурженке, упавшей со стула. Об этом стало известно 29 июля из объединенной пресс-службы городских судов. 

Ранее истица обратилась в суд с требованием компенсировать ей 135 тысяч рублей за сломанную руку. По словам потерпевшей, в марте 2018 года она пришла в банк, чтобы открыть вклад. Ее пригласили в кабинет, где она попыталась сесть в кресло на колесиках, которое отъехало назад. Женщина упала и сломала руку, ей диагностировали закрытый перелом кости со смещением. Истица подчеркнула, что повредила руку из-за стула, не предназначенного для офиса. 

По словам представителя банка, кресло, «уронившее петербурженку», было куплено в IKEA. Он подчеркнул, что кресло использовали по назначению. Однако по результатам экспертизы выяснилось, что оно не подходит для офиса, только для домашнего использования. 

Требования истицы суд удовлетворил частично. Банк компенсирует пострадавшей 15 тысяч рублей и возместит расходы на оплату пошлины. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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