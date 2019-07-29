Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

 Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе

Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах России

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах России

 Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории

Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории
Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

 Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе

Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах России

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах России

 Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории

Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории
15:28   29 Июля 2019
Весь мир

Число погибших в результате оползня в Китае выросло до 42 человек

Число погибших в результате оползня в Китае выросло до 42 человек

Жертвами оползня в китайской провинции Гуйчжоу, которая находится на юго-западе страны, стали 42 человека, еще девять числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 27 пропавших без вести.

Напомним, ЧП произошло на прошлой неделе, 23 июля, в 21.20 (16.20 мск) в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй. Серьезный ущерб нанесен 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.

Спасатели работают на месте происшествия все это время. На данный момент в больницах остаются 11 человек, получивших травмы разной степени тяжести. В поисково-спасательной операции принимают участие пожарные, спасатели, военные, полиция, добровольцы из числа местных жителей.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#чп #китай #оползень

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...