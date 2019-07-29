Число погибших в результате оползня в Китае выросло до 42 человек

Жертвами оползня в китайской провинции Гуйчжоу, которая находится на юго-западе страны, стали 42 человека, еще девять числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 27 пропавших без вести.

Напомним, ЧП произошло на прошлой неделе, 23 июля, в 21.20 (16.20 мск) в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй. Серьезный ущерб нанесен 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.

Спасатели работают на месте происшествия все это время. На данный момент в больницах остаются 11 человек, получивших травмы разной степени тяжести. В поисково-спасательной операции принимают участие пожарные, спасатели, военные, полиция, добровольцы из числа местных жителей.