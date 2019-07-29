Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

 Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе

Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах Сибири

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах Сибири

 Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории

Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории
Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

Яшину дали 10 суток за призывы к беспорядкам

 Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе

Медведев поручил заняться вопросом возобновления режима СЭЗ в Севастополе
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах Сибири

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в трех регионах Сибири

 Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории

Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории
15:20   29 Июля 2019
Россия

Закон против картельных сговоров усилят к осени, сообщил глава ФАС

Закон против картельных сговоров усилят к осени, сообщил глава ФАС

Российский президент Владимир Путин поручил главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву проанализировать правоприменительную практику законов по борьбе с картелями.

«Надо будет анализировать правоприменительную практику и смотреть, что происходит в реальной жизни», сказал Путин Артемьеву в ходе встречи, цитирует ТАСС.

Артемьев сообщил, что фармацевтическая промышленность и дорожное строительство — наиболее подверженные картельным сговорам сферы. Глава ФАС заявил о 80-90% государственных объявленных торгов, на которых сговариваются картели. Он рассказал, что по фактам сговоров возбуждено около 15 уголовных дел.

«Сегодня мы оцениваем вред от ценовых сговоров в различных коммерческих структурах, на торгах и собственно в экономике примерно в 2% ВВП», — сказал Артемьев.

Закон против картельных сговоров усилят к осени, сообщил глава ФАС

Глава ФАС утверждает, что новый законопроект по усилению борьбы с картелями уже прошел обсуждения у предпринимательских союзов: те внесли свои замечания в документ. Сейчас закон выходит на обсуждение правительством и Госдумой. Артемьев отметил, что картельные сговоры — это «большое зло, которое вредит сегодня национальной экономике». Бороться с картелями получится гораздо эффективнее после новых поправок, уверен он.

«По всей видимости документ будет принят осенью, но для нас принципиально важным является ваше поручение, что мы его исполняем, и в общем всем, наверное, нужно понимать, что шутки закончились, — заключил глава ведомства.

Ранее в марте Артемьев заявлял, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ больше 100% себестоимости. Глава антимонопольной службы призвал к наведению порядка в сфере коммунальных услуг, а предположения о том, что россияне за них не доплачивают — «чушью собачьей».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #законопроект #политика #фас #новости #общество #картели

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...