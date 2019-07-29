Красноярский губернатор заявил, что бороться с лесными пожарами бесполезно

Бороться с лесными пожарами в Сибири бессмысленно и опасно для людей, участвующих в их тушении. Об этом 29 июля заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, передает РИА Новости.

Губернатор объяснил, что существует зона контроля, где пожар по определению нельзя потушить, а также зона охраны, в которой возгорания ликвидировать можно.

Он подчеркнул, что северная территория Сибири считается зоной контроля. Пожары там случаются постоянно. Главная причина — грозовая активность. Усс отметил, что так было и 100, и 300, и 500 лет назад.

«Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», — уверен он.

Усс уверен, что в зону контроля нельзя направлять огнеборцов, ведь это бессмысленная опасность для их жизни. Он напомнил, что время подлета туда составляет более трех часов.

«Как их можно там спасти, если пойдёт верховой огонь?» — заявил он.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектар.