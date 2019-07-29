Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло

Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.

На появившихся в сети кадрах видно, что одно из стекол на перилах полностью в трещинах. Территория вокруг огорожена, но сам мост доступен для посетителей. На месте находятся сотрудники муниципальной охраны, которые не комментируют ситуацию.

Пешеходно-велосипедный мост, который в интернете прозвали «мостом Кличко», открыли 25 мая. На следующий день на конструкции треснуло два защитных стекла-пленки. Тогда пресс-службе мэрии Киева назвали ЧП вандализмом.

Трещины на «мосту Кличко» появлялись еще в мае и в июле. По оценке ТСН, стоимость моста — 260,5 миллиона гривен (около 630 миллионов рублей).