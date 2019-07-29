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14:59   29 Июля 2019
Россия

Серийное производство истребителей Су-57 началось в России

Серийное производство истребителей Су-57 началось в России

В России стартовало серийное производство истребителей пятого поколения Су-57. Об этом говорится в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого. Позже Минобороны будет поставлено более 70 таких самолетов.

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей», — так в брошюре описывается Су-57.

В конце прошлого месяца глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил , что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.

Ранее глава государства Владимир Путин во время совещания с руководителями оборонных предприятий заявил о необходимости перевооружить три авиационных полка ВКС на Су-57.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#авиация #армия и опк #су-57

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