Серийное производство истребителей Су-57 началось в России
В России стартовало серийное производство истребителей пятого поколения Су-57. Об этом говорится в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого. Позже Минобороны будет поставлено более 70 таких самолетов.
«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей», — так в брошюре описывается Су-57.
В конце прошлого месяца глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил , что Министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.
Ранее глава государства Владимир Путин во время совещания с руководителями оборонных предприятий заявил о необходимости перевооружить три авиационных полка ВКС на Су-57.
29 июля опытно-конструкторское бюро им. П.О.Сухого отмечает 80-летие со дня основания. Благодаря талантливому коллективу ОКБ Сухого было создано более 100 типов самолётов, в том числе Су-25, Су-30СМ, Су-34 и Су-35С, истребитель пятого поколения Су-57.https://t.co/5PCfFSuRrP pic.twitter.com/wPlZKOJuvj— United Aircraft Corp (@UAC_Russia) July 29, 2019