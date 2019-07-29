Легкомоторный самолет рухнул на автостраду А-26 возле города Алессандрии в Италии, в результате этого скончался пилот. Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, пишет местное издание Blitz.

Авария произошла утром, когда движение на трассе было спокойным. Как сообщают очевидцы, после рискованного маневра воздушное судно упало на резервную полосу. При этом самолет не задел ни одного автомобиля.

На место ЧП прибыли полицейские и пожарные, сейчас картину случившегося восстанавливают. Экспертам нужно выяснить, упал ли самолет на автостраду или пилот хотел экстренно сесть на дорогу. Личность погибшего пока не установлена.