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 Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории

Автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы в Черногории
14:44   29 Июля 2019
Весь мир

Легкомоторный самолет рухнул на автостраду в Италии

Легкомоторный самолет рухнул на автостраду в Италии

Легкомоторный самолет рухнул на автостраду А-26 возле города Алессандрии в Италии, в результате этого скончался пилот. Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, пишет местное издание Blitz.

Авария произошла утром, когда движение на трассе было спокойным. Как сообщают очевидцы, после рискованного маневра воздушное судно упало на резервную полосу. При этом самолет не задел ни одного автомобиля.

На место ЧП прибыли полицейские и пожарные, сейчас картину случившегося восстанавливают. Экспертам нужно выяснить, упал ли самолет на автостраду или пилот хотел экстренно сесть на дорогу. Личность погибшего пока не установлена.

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Автор: Арсений Аскольский
#италия #самолет #чп

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