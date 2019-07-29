Западные СМИ превратили Навального в нового Скрипаля из-за его мнимого отравления

Блогера Алексея Навального настигла рядовая крапивница в изоляторе временного содержания (ИВС), где он оказался за призывы к незаконным митингам. Офтальмолог, лечившая блогера несколько лет назад, через дверь диагностировала Навальному якобы отравление. Тему подхватили западные СМИ, раскручивая по сценарию Скрипалей и «Новичка», пишет ФАН.

Врачи 64-й московской больницы, куда он попал позже, установили у активиста аллергическую реакцию — крапивницу. Диагноз подтвердил врач Эльдар Казахмедов в беседе с «Интерфаксом». Но оппозиционной среде куда выгоднее представить другую версию произошедшего.

Диагноз через дверь

Медики Анастасия Васильева и Ярослав Ашимхин, не смотря на то, что их не пустили к блогеру и они не проводили осмотр его кожных покровов, с диагнозом «крапивница» не согласились. По их мнению, Навальный был отравлен «при помощи неизвестного химического вещества» при помощи третьего лица. Однако Васильева призналась в Facebook, что диагноз поставила через дверь — профессионального осмотра не было.

Западные СМИ отреагировали

Масс-медиа на Западе стали отрабатывать подкинутую Васильевой тему СМИ подхватили тему якобы отравления по давнему сценарию Скрипалей.

СМИ целенаправленно сгущают краски, преподнося читателям обычную аллергию как «странную аллергическую реакцию».

Позднее эти СМИ, ссылаясь на слова Васильевой, стали уточнять, что в состоянии здоровья Навального виновно «третье лицо».

«Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица», — заявила врач.

«Хайли лайкли» Навального

Фейк об «отравлении» Навального не оставила без внимания и российская общественность. Журналист Владимир Соловьев считает, что западные СМИ мало волнует настоящий диагноз блогера — они просто преследуют цель подать сенсацию с нужными тезисами.

Главред издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко пошутил, что Навальный «отравился» после прикосновения к ручке двери, которую намазали «Новичком».

Telegram-канал «Кстати» назвал реакцию западных изданий попыткой искусственно «подогреть» ситуацию.

Ситуацией поспешили воспользоваться провокаторы, устроив несанкционированную акцию прямо у больницы, призывая людей пополнить их ряды.

Оппозиция пытается использовать происшествие с Навальным в своих интересах, выставляя его «жертвой режима» и искусственно образуя информационный шум.