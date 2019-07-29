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15:36   29 Июля 2019
Весь мир

Западные СМИ превратили Навального в нового Скрипаля из-за его мнимого отравления

Западные СМИ превратили Навального в нового Скрипаля из-за его мнимого отравления

Блогера Алексея Навального настигла рядовая крапивница в изоляторе временного содержания (ИВС), где он оказался за призывы к незаконным митингам. Офтальмолог, лечившая блогера несколько лет назад, через дверь диагностировала Навальному якобы отравление. Тему подхватили западные СМИ, раскручивая по сценарию Скрипалей и «Новичка», пишет ФАН.

Врачи 64-й московской больницы, куда он попал позже, установили у активиста аллергическую реакцию — крапивницу. Диагноз подтвердил врач Эльдар Казахмедов в беседе с «Интерфаксом». Но оппозиционной среде куда выгоднее представить другую версию произошедшего.

Диагноз через дверь

Медики Анастасия Васильева и Ярослав Ашимхин, не смотря на то, что их не пустили к блогеру и они не проводили осмотр его кожных покровов, с диагнозом «крапивница» не согласились. По их мнению, Навальный был отравлен «при помощи неизвестного химического вещества» при помощи третьего лица. Однако Васильева призналась в Facebook, что диагноз поставила через дверь — профессионального осмотра не было.

западные сми-навальный

Западные СМИ отреагировали

Масс-медиа на Западе стали отрабатывать подкинутую Васильевой тему СМИ подхватили тему якобы отравления по давнему сценарию Скрипалей.

западные сми-навальный

СМИ целенаправленно сгущают краски, преподнося читателям обычную аллергию как «странную аллергическую реакцию».

западные сми-навальный

западные сми-навальный

западные сми-навальный

Позднее эти СМИ, ссылаясь на слова Васильевой, стали уточнять, что в состоянии здоровья Навального виновно «третье лицо».

«Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица», — заявила врач.

«Хайли лайкли» Навального

Фейк об «отравлении» Навального не оставила без внимания и российская общественность. Журналист Владимир Соловьев считает, что западные СМИ мало волнует настоящий диагноз блогера — они просто преследуют цель подать сенсацию с нужными тезисами.

западные сми-навальный

Главред издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко пошутил, что Навальный «отравился» после прикосновения к ручке двери, которую намазали «Новичком».

Telegram-канал «Кстати» назвал реакцию западных изданий попыткой искусственно «подогреть» ситуацию.

западные сми-навальный

Ситуацией поспешили воспользоваться провокаторы, устроив несанкционированную акцию прямо у больницы, призывая людей пополнить их ряды.

западные сми-навальный

Оппозиция пытается использовать происшествие с Навальным в своих интересах, выставляя его «жертвой режима» и искусственно образуя информационный шум.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #навальный #общество #западные сми

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