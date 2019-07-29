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14:42   29 Июля 2019
Россия

Вячеслав Зайцев назвал маразмом идею Милонова арестовывать за надписи на одежде

Вячеслав Зайцев назвал маразмом идею Милонова арестовывать за надписи на одежде

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил штрафовать или отправлять на общественные работы тех граждан, которые появляются в общественном месте в одежде с нецензурными выражениями или надписями, напоминающими по звучанию мат.

«Он думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки, и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый — он или мы», — выступил с инициативой Милонов.

Модельер и телеведущий Вячеслав Зайцев обсудил идею Милонова с корреспондентом «Политики Сегодня». Собеседник агентства был краток: назвал ее «полным маразмом».

«Эта инициатива маразм. Полный маразм! То, что придумал Милонов — какая-то глупость», — возмутился Зайцев.

Модельер добавил, что люди порой, когда надевают майки с нецензурными выражениями, даже не знают, что там написано. Такое бывает, например, если человек совсем не владеет английским или другим иностранным языком: поэтому, надевая красивую вещь, не думает о надписи.

«Бывает, что человек даже не подозревает о смысле написанного!», — заметил модельер.

Дизайнер посоветовал гражданам лучше обращать внимание на качество вещи, ее покрой и оригинальный дизайн. Это куда важнее надписей, резюмировал Зайцев.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #милонов #общество #зайцев #мода

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