Вячеслав Зайцев назвал маразмом идею Милонова арестовывать за надписи на одежде

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил штрафовать или отправлять на общественные работы тех граждан, которые появляются в общественном месте в одежде с нецензурными выражениями или надписями, напоминающими по звучанию мат.

«Он думает, что он самый хитрый? А мы на 15 суток, метлу в руки, и исправительные работы. И посмотрим, кто из нас самый хитрый — он или мы», — выступил с инициативой Милонов.

Модельер и телеведущий Вячеслав Зайцев обсудил идею Милонова с корреспондентом «Политики Сегодня». Собеседник агентства был краток: назвал ее «полным маразмом».

«Эта инициатива маразм. Полный маразм! То, что придумал Милонов — какая-то глупость», — возмутился Зайцев.

Модельер добавил, что люди порой, когда надевают майки с нецензурными выражениями, даже не знают, что там написано. Такое бывает, например, если человек совсем не владеет английским или другим иностранным языком: поэтому, надевая красивую вещь, не думает о надписи.

«Бывает, что человек даже не подозревает о смысле написанного!», — заметил модельер.

Дизайнер посоветовал гражданам лучше обращать внимание на качество вещи, ее покрой и оригинальный дизайн. Это куда важнее надписей, резюмировал Зайцев.