Вучич пришел в восторг от подарка Путина

Сербия получила 10 боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2 в подарок от России. Во время церемонии передачи российской военной техники президент Сербии Александр Вучич вместе с другими первыми лицами выразили благодарность за безвозмездную поставку, сообщает ТАСС.

Сербские власти получили российскую технику в дар. Торжественная церемония прошла в понедельник в Белграде, передает агентство.

Глава Сербии назвал полученные машины «превосходными». Он добавил, что в течение суток в машине может находиться экипаж из пяти человек.

«Люди должны знать, что мы получили это в подарок, мы не платили за эту технику, это подарок от Путина, еще раз спасибо братскому русскому народу и президенту Путину», — передает ТАСС слова сербского лидера.

Вучич также добавил, что до конца 2019 года из РФ в Сербию поставят еще 10 танков и семь вертолетов. Он добавил, что боеготовность сербских вооруженных сил существенно повышается благодаря поставкам российской техники.