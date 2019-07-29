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14:40   29 Июля 2019
Россия

Вучич пришел в восторг от подарка Путина

Вучич пришел в восторг от подарка Путина

Сербия получила 10 боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2 в подарок от России. Во время церемонии передачи российской военной техники президент Сербии Александр Вучич вместе с другими первыми лицами выразили благодарность за безвозмездную поставку, сообщает ТАСС. 

Сербские власти получили российскую технику в дар. Торжественная церемония прошла в понедельник в Белграде, передает агентство. 

Глава Сербии назвал полученные машины «превосходными». Он добавил, что в течение суток в машине может находиться экипаж из пяти человек. 

«Люди должны знать, что мы получили это в подарок, мы не платили за эту технику, это подарок от Путина, еще раз спасибо братскому русскому народу и президенту Путину», — передает ТАСС слова сербского лидера. 

Вучич также добавил, что до конца 2019 года из РФ в Сербию поставят еще 10 танков и семь вертолетов. Он добавил, что боеготовность сербских вооруженных сил существенно повышается благодаря поставкам российской техники. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #сербия #общество #весь мир #вучич #бронетехника

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