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14:37   29 Июля 2019
Россия

Корабль «Прогресс МС-11» покинул МКС

Корабль «Прогресс МС-11» покинул МКС

Космический грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от МКС и через несколько часов будет сведен с околоземной орбиты. Двигатель на торможение будет включен в 16.50.

«Прогресс МС-11» прибыл на МКС 4 апреля с грузами для экипажа станции. Корабль установил рекорд по длительности полета (3 часа 21 минута) от запуска до стыковки.

Вскоре космический грузовик войдет в атмосферу и сгорит. Несгоревшие детали его конструкции упадут в 17.32 мск в южной части Тихого океана — зоне, закрытой для самолетов и кораблей.

Напомним, в состав нынешнего экипажа МКС входят россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, а также американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган и итальянец Луки Пармитано.

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Автор: Виктория Разумовская
#космос #мкс #прогресс мс-11

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