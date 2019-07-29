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14:10   29 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Украина предложила наказать компании, строившие Крымский мост

Постоянный представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич предложил ввести санкции против международных компаний, которые строили Крымский мост. Об этом 29 июля он заявил интернет-изданию «Сегодня». 

Кориневич подчеркнул, что на уровне Украины следует серьезно обсудить вопрос крымских санкций. 

«Возможно, тоже внести определенные изменения в законодательство. Возможно, о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи», — передает издание его слова. 

Он добавил, что это касается компаний, строивших Крымский мост. Кориневич заявил, что сейчас «есть площадка» для улучшения и изменения ситуации по крымским санкциям. Постпред Зеленского считает, что Киев сделал то, что мог в такой ситуации. 

«Но могли ли мы действительно не допустить строительство этого моста? Наверное, нет», — сказал он. 

Протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильную часть сооружения в мае прошлого года. На следующий день началось движение автотранспорта. Что касается поездов, они смогут курсировать через мост уже в декабре 2019 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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