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15:09   29 Июля 2019
Весь мир

Пилот сбитого в Ливии украинского Ил-76 пытался спасти бортовые документы

Пилот сбитого в Ливии украинского Ил-76 пытался спасти бортовые документы

Пилотом одного из уничтоженных в Ливии украинских Ил-76 оказался опытный летчик-контрактник Владимир Бухальский из состава 25-ой бригады транспортной авиации. Издание Nation News сообщает, что перед смертью он пытался спасти документы.

Украинские самолеты были уничтожены на земле во время боев за аэропорт Аль-Джуфра. Там столкнулись силы Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара и боевики из «Правительства национального спасения» (ПНС), поддерживаемые Евросоюзом.

Пилот сбитого в Ливии украинского Ил-76 пытался спасти бортовые документы

Сбитые в Ливии украинские самолеты дают основания предполагать, что Украина поддерживает ливийских террористов, с которыми работает ПНС. Руководство ЕС и США до сих пор не отреагировало на украинское участие в иностранном военном конфликте.

Гораздо более оперативно западные СМИ ищут «русское вмешательство» в дела суверенных государств. Например, февральские публикации Reuters о Венесуэле. Старейшее информагентство растиражировало фейк про отправку в Каракас так называемой «ЧВК Вагнера», но Федеральное агентство новостей провело свое расследование и доказало, что источником этой «новости» для западных изданий оказался аферист и мошенник. До этого распространялась дезинформация о якобы вывозе самолетами российской авиакомпании восьми тонн золота из хранилищ венесуэльского Центробанка — позже СМИ опровергли свои же недостоверные статьи.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #ес #украина #политика #ливия #африка #новости #весь мир

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