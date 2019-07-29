Пилотом одного из уничтоженных в Ливии украинских Ил-76 оказался опытный летчик-контрактник Владимир Бухальский из состава 25-ой бригады транспортной авиации. Издание Nation News сообщает, что перед смертью он пытался спасти документы.

Украинские самолеты были уничтожены на земле во время боев за аэропорт Аль-Джуфра. Там столкнулись силы Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара и боевики из «Правительства национального спасения» (ПНС), поддерживаемые Евросоюзом.

Сбитые в Ливии украинские самолеты дают основания предполагать, что Украина поддерживает ливийских террористов, с которыми работает ПНС. Руководство ЕС и США до сих пор не отреагировало на украинское участие в иностранном военном конфликте.

Гораздо более оперативно западные СМИ ищут «русское вмешательство» в дела суверенных государств. Например, февральские публикации Reuters о Венесуэле. Старейшее информагентство растиражировало фейк про отправку в Каракас так называемой «ЧВК Вагнера», но Федеральное агентство новостей провело свое расследование и доказало, что источником этой «новости» для западных изданий оказался аферист и мошенник. До этого распространялась дезинформация о якобы вывозе самолетами российской авиакомпании восьми тонн золота из хранилищ венесуэльского Центробанка — позже СМИ опровергли свои же недостоверные статьи.