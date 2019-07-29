Volvo отзывает 4,5 тысячи автомобилей в России из-за неисправности в двигателе

Концерн Volvo отзывает около 4,5 тысячи машин в России из-за возможных проблем с двигателем. Компания опасается, что впускной коллектор двигателя, изготовленный из пластмассы, может плавиться, а это может привести к возгоранию.

Об этом говорится на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 4473 автомобиля марок XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country, которые были проданы в 2014-2019 годах.

Представители компании сообщат владельцам автомобилей, попадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.