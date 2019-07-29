Врач Васильева стремится занять место «главной блондинки» в окружении Навального

После госпитализации блогера Алексея Навального в минувшее воскресенье из спецприемника его врач-офтальмолог и глава «Альянса Врачей» Анастасия Васильева озвучила версию об отравлении неизвестным химическим веществом. В сети ее раскритиковали, так как пользователи усомнились в объективности анамнеза «через дверь»; ведь Васильеву не пустили в 64-ю городскую больницу, куда привезли оппозиционного пациента. Впрочем, ряду СМИ версия Васильевой пришлась по вкусу.

Позже врачи опровергли поспешный диагноз Васильевой. Руководство больницы заявило о готовности ответить на все вопросы общественности и пустить к Навальному врачей со стороны.

Однако Васильева решила раскручивать свою версию об отравлении, провоцируя людей на собрания у больницы.

Об «Альянсе скандалистов» в белых халатах

Васильева рассказывала, что познакомилась с Навальным по делу о сокращении медиков в московском НИИ глазных болезней. Тогда сократили ее мать, которая работала в учреждении хирургом-офтальмологом, а Навальный якобы добился восстановления на работе всех сокращенных, да еще и бесплатно.

После этого Васильева решила, что будет бороться за права врачей и пациентов и создала Альянс.

На протяжении всего 2018 года Навальный выкладывал на своем канале ролики, в которых Васильева заявляла об обнаруженных ею минусах в государственных медучреждениях. Порой визиты Васильевой заканчивались локальными забастовками медиков.

У организации даже появились филиалы в регионах, правда, возглавили их не медики, страдающие от несправедливости, а скандальные персонажи.

Подтверждением этому стала курьезная история об увольнении в Серове старшей медсестры из-за обнаруженной в ее шкафчике «запрещенной марганцовки».

Историю растиражировали СМИ, однако оказалось, что медсестру Парвин Салаеву (которая как раз возглавила местное отделение «Альянса врачей») вовсе не уволили, и даже стараются лишний раз не беспокоить из-за ее чрезмерной активности, мешающей работе больницы.

С материальных «спасибо» от пациентов перешла на донаты ФБК

Васильева даже не скрывает, что брала взятки от пациентов НИИ глазных болезней. Например, она рассказывала об этом в интервью на«"Радио Свобода».

После такого признания история увольнения матери Васильевой предстает в другом свете. Ведь хирург-офтальмолог – специальность весьма ценная, и сокращать врача с 45-летним стажем больнице не выгодно. Как предположило издание Nation-news, мать Васильевой тоже попалась на том, что принимала «благодарности» от пациентов напрямую, без кассы НИИ, как и ее дочь.

Сама Васильева свое материальное положение выправила: журналисты URA.ru выяснили, что она владеет коттеджем в элитном подмосковном поселке «НИЛ», куда она искала домработницу за 35 тысяч рублей в месяц. Хотя, это не сравнится с расходами ее знаменитого пациента, который на один отпуск за границей спускает по 3 миллиона рублей, отмечает СМИ.

Навальный доверяет Васильевой и только ей официально разрешил оповещать публику о своем состоянии. А офтальмолог, воспользовавшись ситуацией, устроила самой себе пиар-кампанию, явно запланировав построение политической карьеры, полагает издание.

Фейк об отравлении Навального выпущен в попытке сделать из блогера «жертву режима», ведь его ставленница Любовь Соболь провалила свою предвыборную кампанию в Мосгордуму.

Поэтому «блондинку в красном» теперь решено заменить на другую - врача Анастасию Васильеву.