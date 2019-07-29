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13:46   29 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ

Нотариусы Луганской Народной Республики с 24 апреля заверили около 20 тысяч документов, нужных для получения российского гражданства.

«За период с 24 апреля 2019 года по сегодняшний день нотариусами Луганской народной республики совершено около 20 тысяч нотариальных действий, связанных с оформлением документов, необходимых для получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», — рассказала журналистам исполняющая обязанности министра юстиции ЛНР Анна Авильцева.

Уточняется, что около пяти тысяч заявлений из всех поданных за четыре месяца оформлялись на перемену гражданства для несовершеннолетних детей.

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ

В апреле российский глава Владимир Путин объявил упрощенную процедуру выдачи паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской Народных Республик — он заявил, что это вопрос «гуманитарного характера», а несоблюдение гражданских прав республиканского населения «выходит за рамки».

Ранее 17 июля президент РФ подписал указ о выдаче гражданства России не только жителям ДНР и ЛНР, но и украинцам, проживающим в Донецкой и Луганской областях Украины.

Нотариусы в ЛНР оформили 20 тысяч документов, поданных на гражданство РФ

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Автор: Тимофей Булочкин
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